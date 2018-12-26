Хоккейная команда ВC РТ вручила детям-инвалидам Высокогорского района рециркуляторы воздуха

Фото: фото Айрат Калимуллин

Сегодня игроки хоккейной команды Верховного суда РТ «Фемида» посетили новогодний утренник в Центре социального обслуживания населения «Эмет» (Высокая Гора). После праздничного концерта 35 детям-инвалидам гости вручили подарки и рециркуляторы воздуха для Центра социального обслуживания населения.

Хоккейный клуб Верховного суда РТ «Фемида» существует шесть лет. В Высокой Горе команда арендует ледовую площадку, а в канун Нового года проводит в селе детские благотворительные мероприятия. «Частные пожертвования — это инициатива ребят. Мы каждый год помогаем детям, живущим в Высокой Горе. В том году оказывали материальную поддержку многодетным семьям, а также отремонтировали палату в детском отделении больницы. Сегодня решили подарить рециркуляторы воздуха, которые уничтожают бактерии, и вручить детям новогодние подарки», — рассказал корреспонденту «Реального времени» судья уголовной коллегии Верховного суда Республики Татарстан Марсель Фахриев.

Отметим, что в этом году команда Верховного суда РТ стала трехкратным обладателем «Кубка юриста», победив в турнире по хоккею с шайбой.