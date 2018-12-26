ФК «Уфа» продлил контракты с Безденежных и Кротовым

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о том, что клуб из Башкортостана продлил контракты с двумя футболистами. Речь идет о полузащитнике Игоре Безденежных и нападающем Вячеславе Кротове. Новые трудовые соглашения между клубом и игроками продлены на два года.



«Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов продлили контракты с «Уфой», оба на два года», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24.ru.



В сезоне-2018/19 Безденежных провел за «Уфу» два матча в чемпионате РПЛ, не отметившись результативными действиями, Кротов в 12 играх забил один гол.