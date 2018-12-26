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ФК «Уфа» откроет собственный медицинский центр

12:10, 26.12.2018

В ближайшее время на стадионе «Нефтяник» ФК «Уфа» откроет собственный медицинский центр с самым современным оборудованием, об этом было сказано накануне на итоговой встрече руководства «горожан» и родительского комитета школы ФК «Уфа».

Также планируется строительство крытого тренировочного манежа вблизи стадиона «Нефтяник». Загородная учебно-тренировочная база клуба будет полностью отдана под нужды детско-юношеских команд школы ФК «Уфа».

Футболисты ФК «Уфа» находятся в отпуске до 13 января. После отдыха их ожидает три учебно-тренировочных сбора, которые пройдут на Кипре (два) и в Испании до мартовского возобновления чемпионата РПЛ.

СпортФутбол Башкортостан
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