ФК «Уфа» откроет собственный медицинский центр

В ближайшее время на стадионе «Нефтяник» ФК «Уфа» откроет собственный медицинский центр с самым современным оборудованием, об этом было сказано накануне на итоговой встрече руководства «горожан» и родительского комитета школы ФК «Уфа».

Также планируется строительство крытого тренировочного манежа вблизи стадиона «Нефтяник». Загородная учебно-тренировочная база клуба будет полностью отдана под нужды детско-юношеских команд школы ФК «Уфа».

Футболисты ФК «Уфа» находятся в отпуске до 13 января. После отдыха их ожидает три учебно-тренировочных сбора, которые пройдут на Кипре (два) и в Испании до мартовского возобновления чемпионата РПЛ.

