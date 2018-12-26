Сегодня и завтра ожидается метель, а к Новому году похолодает

Сегодня в Татарстане ожидается метель, а температура днем составит от -5 °С до -11 °С. Ветер юго-восточный, местами порывы до 18 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Об этом на заседании в кабмине Татарстана, посвященном обеспечению безопасности в период новогодних праздников, рассказал начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Сергей Захаров.

Завтра, 27 декабря, ожидается небольшой снег, местами метель с существенным ухудшением видимости. Ветер юго-восточный, южный, порывами до 16 м/с. Температура днем составит от -4°С до -9°С На дорогах гололедица, снежные заносы.

28 декабря синоптики обещают небольшой снег и дневную температуру от -5°С до -10°С.

29 декабря местами ожидаются снег и туман. Днем температура опустится до -15°С.

30 декабря местами будет слабый снег. Дневная температура составит от -14°С до -19°С.

В ночь с 30-го на 31 декабря температура воздуха опустится от -18 до -23°С, при прояснениях до -29°С. Дневная температура составит от -13°С до -18°С.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха составит от -15°С до -20°С, при прояснениях будет до ­-24°С. Дневная температура 1 января будет от -12°С до -17°С, местами будет идти слабый снег.

Напомним, что метель стала причиной пробок и роста числа ДТП на дорогах.