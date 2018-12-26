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Гузель Удачина: «Новогодние городки оставляют желать лучшего»

11:15, 26.12.2018
Гузель Удачина: «Новогодние городки оставляют желать лучшего»
Фото: realnoevremya.ru

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина пожаловалась на качество горок в казанских новогодних городках.

Об этом она заявила во время заседания в кабмине Татарстана, посвященного обеспечению безопасности в период новогодних праздников.

«Каждый день в преддверии Нового года мы сдаем новогодние городки. Но, к сожалению, качество только что сданных оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Поступают жалобы со стороны родителей именно на состояние горок, на место стыка горки с наземной поверхностью. Ребенок не должен спускаться с горки, охать, ахать и держаться за спину при этом. Постоянно нужно обходить эти городки, горки, осматривать, потому что спуски стираются в результате их использования», — отметила Гузель Удачина.

Детский омбудсмен также подчеркнула, что под контроль необходимо брать и несанкционированные и возникшие стихийно горки.

Напомним, что на прошлой неделе елочный городок открылся в соципотечном районе «Салават купере».

Общество Татарстан
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