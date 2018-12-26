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В Челнах в 2019 году построят крематорий для животных

10:21, 26.12.2018
В Челнах в 2019 году построят крематорий для животных
Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах построят крематорий для животных. Деньги на строительство от «Татнефти» в размере 502 тыс. рублей получил благотворительный фонд помощи бездомным животным «Азира».

Крематор — установку контейнерного типа — поставит завод из Ижевска. Его разместят на территории приюта для бездомных животных, пишут «Челнинские известия».

Проект должен будет реализован до августа 2019 года. Подготовительные работы на площадке пройдут зимой. Это будет второй в Татарстане крематорий для животных — первый работает в Казани.

Общество Татарстан
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