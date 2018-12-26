Муниципалитетам Татарстана выделили средства на тревожные кнопки в школах

Глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов рассказал, что в этом году выделены деньги для обеспечения школ кнопками экстренного вызова полиции.



«В этом году закрыли позицию по тревожным кнопкам. Средства посчитали и определили. Сейчас все муниципалитеты эти деньги получили. В зависимости от того, кто обслуживает школу, будут заключаться договоры», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что необходимы системы контроля и управление доступом на территорию школ.

«Периметр однозначно должен быть закрыт, чтобы посторонних на территории не было. Если они появляются, то дети должны сразу же сообщать об этом. Но для этого надо, чтобы директор школы, завуч, педагоги обучали детей, как поступать в таких ситуациях, как себя вести», — добавил Бурганов.



Ранее в Госдуме предложили разработать национальный стандарт обеспечения безопасности образовательных организаций. Также предлагается сделать обязательным и распространить на все регионы профессиональный стандарт школьного охранника и создать частные охранные предприятия, которые будут специализироваться на охране школ.