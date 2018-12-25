Роман Шишкин может перейти в самарские «Крылья Советов»

По информации «Спорт-Экспресса», в зимнее трансферное окно защитник «Краснодара» Роман Шишкин может перейти в самарские «Крылья Советов».

31-летний защитник получает мало игровой практики в «Краснодаре» — всего три матча в Премьер-лиге в текущем сезоне. «Крылья» же намерены укрепить позицию в обороне, считает издание.

«Крылья Советов» завершили игровой год на 13-м месте в чемпионате РПЛ. В 16 играх команда Миодрага Божовича набрала 17 очков и на один балл опережает «Уфу» и на два «Анжи». При этом самарцы пропустили 22 мяча в свои ворота и имеют показатель минус 12.

