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Следком закрыл уголовное дело вице-премьера РТ Швецова

14:00, 25.12.2018 Сюжет:  Дело Швецовых
Следком закрыл уголовное дело вице-премьера РТ Швецова
Фото: Амин Галямов

За отсутствием состава преступления Следком прекратил уголовное преследование бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова. Ранее он привлекался сразу по двум статьям — превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере.

По данным источников «Реального времени», постановление о прекращении дела по Швецову и еще двум фигурантам было вынесено 1 ноября этого года.

В то же время сыну и дочери бывшего чиновника предъявлены окончательные обвинения.

Подробности — в материале «Реального времени».

ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
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