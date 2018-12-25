Следком закрыл уголовное дело вице-премьера РТ Швецова

Фото: Амин Галямов

За отсутствием состава преступления Следком прекратил уголовное преследование бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова. Ранее он привлекался сразу по двум статьям — превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере.

По данным источников «Реального времени», постановление о прекращении дела по Швецову и еще двум фигурантам было вынесено 1 ноября этого года.

В то же время сыну и дочери бывшего чиновника предъявлены окончательные обвинения.

Подробности — в материале «Реального времени».