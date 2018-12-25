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Экономика

Акции крупнейших российских компаний упали на 3-5%

12:11, 25.12.2018

Акции крупнейших компаний на Московской бирже упали на 3-5%.

Больше всех в цене упали акции ретейлера «Детский мир» (-5,8%), «Русала» (-4,6%), расписки En+ (5,4%), акции «Мосэнерго» (-4,5%), ВТБ (-4%), «Магнита» (-3,6%), ММК (-3,6%), «Мечела» (-3,3%), «Лукойла» (-3,2%), «Новатэка» (-3%), пишет ТАСС.

В целом индекс Мосбиржи опустился ниже 2300 пунктов впервые с конца ноября. Индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 упал ниже отметки 20000 впервые за 15 месяцев из-за опасений замедления глобального экономического роста.

Экономика
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