Бречалов: в 2019 году Удмуртия получит на расселение аварийного жилья 284 млн рублей

В 2019 году Удмуртия получит из федерального бюджета 284 млн рублей на расселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде. Предполагается, что расселены будут дома общей площадью более 1 000 кв. метров.

Программа коснется многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом в своем докладе «О положении дел в республике» в Госсовете Удмуртии сообщил глава региона Александр Бречалов.

— То есть программа расселения аварийного жилья решением президента Владимира Путина будет продолжена, — заявил Бречалов.

Напомним, предыдущая федеральная программа, завершившаяся осенью 2017 года, касалась жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года.