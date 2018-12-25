Специалисты выявили аномалию в районе возможного падения метеорита в Хабаровском крае

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили термическую аномалию в районе возможного падения метеорита в Хабаровском крае.

«Анализ 10-ти минутных изображений метеоспутника позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря в 9:50 по местному времени», — говорится на сайте НИЦ.

Ученые провели анализ данных космического спутника КА «Sentinel-2А» за 9 декабря и 12 декабря. В итоге было установлено, что на снимке, сделанном 12 декабря, отсутствует часть сопки.

Ранее глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов заявил о метеорите, снесшем вершину сопки на подведомственной ему территории. В Сети появилась видеозапись с места событий.