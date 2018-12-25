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Промышленность

Шойгу назвал армию России самой современной в мире

00:36, 25.12.2018
Шойгу назвал армию России самой современной в мире
Фото: mil.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире по оснащенности новейшим оружием.

В 2018 году армия России получила более 1,5 тысячи образцов современного вооружения и более 80 тысяч единиц боевой техники.

«Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень не свойственен или не присутствует ни в одной армии мира на сегодняшний день», — цитирует «РИА Новости» Шойгу.

Ранее бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст объяснил, что цель экономических санкций против Москвы — лишить Россию сильной армии и флота.

ПромышленностьОПК
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