Экс-посол США объяснил цель антироссийских санкций атакой на армию

Бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст объяснил, что цель экономических санкций против Москвы — лишить Россию сильной армии и флота.



«Мы хотим, чтобы их экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает военную мощь. И мы не хотим, чтобы сильная, агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот. Поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам», — цитирует «РИА Новости» Хербста.

Он также сослался на данные МВФ, согласно которым ВВП России из-за санкций «теряет больше процента в год».

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции в отношении России под предлогом обеспечения свободы вероисповедания в мире.

