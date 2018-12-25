Минобороны отказалось снижать число призывников

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия достигла оптимального уровня численности призывников и дальнейших сокращений не будет. С 2013 года в России постоянно сокращалось число призывников.



Сейчас осенью в вооруженные силы призываются 118 тысяч человек, и этот уровень численности министр считает оптимальным. Такой уровень будет сохраняться до 2025 года.

«Нам нужны те, кто будет выполнять свой гражданский долг, проходить соответствующую подготовку и воспитание. Армия, которая воюет за деньги, — это, наверное, не совсем правильно. У нас всеё-таки должна быть в армии и душа, и чувство гордости не только за армию, но и за свою страну», — приводит «Интерфакс» слова Шойгу.

Отмечается, что такой уровень будет сохраняться до 2025 года. При этом Шойгу уточнил, что за счет увеличения численности контрактников растет качество в том числе и призывников.