Главу Удмуртии включат в состав регионального политсовета «Единой России», «если он пожелает»

Вступивший в партию «Единая Россия» глава Удмуртии Александр Бречалов сможет войти в региональный политсовет партии, если у него будет такое желание. Пока он остается рядовым членом партии.

Об этом рассказал секретарь Удмуртского отделения «Единой России», первый зампредседателя Госсовета республики Владимир Невоструев.

«Сейчас у него есть возможность вникать и заниматься вопросами именно партийными. Дополнительно нагружать мы его не будем. У него, я думаю, работы много, но если он пожелает быть членом регионального политсовета, конечно же, мы его примем», — сказал Невоструев, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, во время совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России» на съезде партии 8 декабря в Москве Александру Бречалову вручил партийный билет председатель «Единой России» — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На выборы на пост главы Удмуртии в 2017 году Александр Бречалов выдвигался от «Единой России», но при этом был беспартийным. Предыдущие главы республики Александр Волков и Александр Соловьев входили в свое время в региональный политсовет.