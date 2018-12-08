Медведев вручил партбилет «Единой России» главе Удмуртии

Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил партийный билет главе Удмуртии Александру Бречалову.

Мероприятие прошло во время совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России» на съезде партии в субботу, 8 декабря.

Кроме того, партбилеты получили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава Республики Коми Сергей Гапликов и глава Алтайского края Виктор Томенко.

Медведев поздравил глав регионов, вступивших в «Единую Россию». Он отметил, что «корпус высших должностных лиц субъектов РФ обновляется, это естественный процесс», пишет ТАСС.

Напомним, ранее Бречалов отправил в отставку бизнес-омбудсмена Удмуртии.





