Митрополит Феофан сам станет настоятелем Казанского собора

Сегодня на пресс-конференции митрополит Казанский и Татарстанский Феофан рассказал, что сам намерен стать настоятелем воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери.

«Настоятель Казанского собора уже выбран — им станет правящий архиерей», – заявил Феофан.

На сегодня именно митрополит руководит комплексом Богородицкого монастыря.

Напомним, что в 2016 году Феофан отстранил игумена Силуана, возглавлявшего Богородице-Успенский мужской монастырь в Свияжске. Впоследствии настоятелем был назначен иеромонах Симеон (Кулагин).

В том же году Феофан временно возглавлял и Раифский Богородицкий мужской монастырь.