Митрополит Феофан сам станет настоятелем Казанского собора
Сегодня на пресс-конференции митрополит Казанский и Татарстанский Феофан рассказал, что сам намерен стать настоятелем воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери.
«Настоятель Казанского собора уже выбран — им станет правящий архиерей», – заявил Феофан.
На сегодня именно митрополит руководит комплексом Богородицкого монастыря.
Напомним, что в 2016 году Феофан отстранил игумена Силуана, возглавлявшего Богородице-Успенский мужской монастырь в Свияжске. Впоследствии настоятелем был назначен иеромонах Симеон (Кулагин).
В том же году Феофан временно возглавлял и Раифский Богородицкий мужской монастырь.Общество Татарстан
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