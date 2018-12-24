Душан Алимпиевич: «Мы провели очень плохую вторую половину матча с Астаной»

Саратовский «Автодор» потерпел поражение в выездном матче чемпионата Единой лиги ВТБ от БК «Астана» (83:100 ОТ):



Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич так прокомментировал этот результат:

— Прежде всего, хочу поздравить БК «Астана» и его тренера. В этом сезоне они показывают по-настоящему качественный баскетбол. Полагаю, что это большая победа для них. Мы провели очень плохую вторую половину, которая была не на одном уровне с первой. В стартовых двух четвертях мы хорошо защищались, но нам предстоит проанализировать и посмотреть, что произошло с нами после большого перерыва, — сказал наставник.