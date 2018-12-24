«Лада» одержала волевую победу в Усть-Каменогорске

Хет-трик Мастрюкова принес тольяттинской «Ладе» победу в Усть-Каменогорске над «Торпедо» в мачте чемпионата Высшей хоккейной лиги — 5:3. Волжане проигрывали после первого периода со счетом 0:3.

Наставники команд подвели итоги поединка:



Анатолий Емелин, главный тренер «Лады»:



— Ребята – молодцы! Проявили характер. Можно сказать, что «уползли» с 0:3, выиграли. Ребят с победой!



Мисхат Фахрутдинов, главный тренер «Торпедо»:



— Нам не хватает характера. Играли отлично, по заданию в первом периоде, потом началось непонятное. Нужно было играть правильно, не пятиться назад. К сожалению, у нас присутствует непонятный страх. Просто отдаем территорию и запускаем к себе «домой». Неуверенность в том, что можем выиграть. Может быть в третьем периоде не хватило сил. Мы играем одним составом уже на протяжении месяца.