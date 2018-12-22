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Власти Татарстана примут новую стратегию по правам человека до конца года

10:56, 22.12.2018 2

Правительство Татарстана примет новую стратегию по правам человека до конца текущего года.

«Сейчас идет формирование стратегии по правам человека. Мы одними из первых в России приняли документ в 2018 году и разработали новый проект на 2019—2021 годы», — цитирует «Татар-информ» уполномоченного по правам человека в РТ Сарию Сабурскую.

Она отметила, что в разработке документа приняли участие общественные организации республики. Проводимая работа направлена на защиту прав человека. В настоящее время документ находится на согласовании.

Ранее Путин подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:16
    Хорошее дело,нужное
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  • Анонимно 11:33
    права новые ..контора старая(.
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