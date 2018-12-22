Власти Татарстана примут новую стратегию по правам человека до конца года

Правительство Татарстана примет новую стратегию по правам человека до конца текущего года.



«Сейчас идет формирование стратегии по правам человека. Мы одними из первых в России приняли документ в 2018 году и разработали новый проект на 2019—2021 годы», — цитирует «Татар-информ» уполномоченного по правам человека в РТ Сарию Сабурскую.

Она отметила, что в разработке документа приняли участие общественные организации республики. Проводимая работа направлена на защиту прав человека. В настоящее время документ находится на согласовании.

Ранее Путин подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

