Фан-шоп киевского «Динамо» снял с продажи сувениры со свиньями

Фан-шоп киевского «Динамо» снял с продажи сувениры со свиньями — символами 2019 года. Болельщики были недовольны тем, что эти животные ассоциируются со «Спартаком», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в продаже были брелки и магниты со свиньями. Позднее в Фейсбуке фан-шопа киевлян опубликовано заявление о том, что эти товары продаваться не будут.

— Дорогие болельщики! Традиционно в преддверии новогодних праздников наш официальный клубный фан-шоп выпускает сувенирную продукцию с символикой наступающего года по китайскому календарю, — говорится в сообщении. — Как известно, 2019-й год будет годом Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Именно поэтому с этим символом и были разработаны некоторые позиции сувенирной продукции для фан-шопа. К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского «Динамо» и московского «Спартака». Фан-магазин подчеркивает, что ни в коем случае не хотел никого обидеть, и не планировал, чтобы сувенир ассоциировался со «Спартаком», или каким-либо другим клубом. Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию, — говорится в сообщении киевлян.