Евгения Медведева вновь упала во время произвольной программы ЧР-2019 в Саранске

Серебряный призер ОИ-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева во время произвольной программы на чемпионате России в Саранске упала на лед во время исполнения каскада прыжков. Россиянка по итогам короткой и произвольной программ в сумме набрала 205,90 баллов. Соревнования продолжаются.

Напомним, что вчера Евгения Медведева заняла 14-е место по итогам короткой программы, в которой победу одержала Алина Загитова. Второе место заняла 14-летняя Александра Трусова, а третье поделили Алена Косторная и Станислава Константинова. Отметим, что из первой пятерки четверо спортсменок тренируются у Этери Тутберидзе.