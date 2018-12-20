Половина россиян не готова потратить на новогодние подарки более 5 тысяч рублей

Половина россиян не готова потратить на новогодние подарки более 5 тыс. рублей. Траты свыше 5 тыс. рублей планирует 25% россиян.



Аналогичный опрос проводился 3 года назад. И тогда число россиян, готовых на траты более 5 тыс. рублей, составляло 39%.

«Заметно снизилась средняя сумма, которую россияне рассчитывают потратить на презенты. Если три года назад в среднем бюджет на подарки составлял 6,5 тыс. рублей, то в этом году — уже только 5,5 тыс. рублей», — передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Порядка 20% опрошенных россиян выделили на подарки бюджет в размере от 1 до 3 тыс. рублей, 22% — от 3 до 5 тыс. и 8% — менее тысячи рублей. Три года назад доли аналогичных ответов были почти идентичными.

При этом сумму от 5 до 10 тыс. рублей на подарки в этом году заложили 16% опрошенных, от 10 до 15 тыс. рублей готовы потратить 5%. Подарки суммой от 15 до 25 тыс. рублей и свыше 25 тыс. рублей могут себе позволить по 2% россиян.