На руднике в Соликамске могла произойти вспышка метана

Нарушение технологического процесса могло спровоцировать вспышку метана на руднике в Соликамске, где огнем заблокированы девять шахтеров.



«Предварительно, причиной возгорания стала вспышка метана, которая могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работы на месте», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе технического надзора Пермского края.

По словам источника, при взрыве метанопылевоздушной смеси в горных выработках формируется воздушная ударная волна и в девять раз возрастает атмосферное давление.

Ранее сообщалось, что пожар на шахте в Пермском крае произошел на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. В шахте остаются девять рабочих.