Дэвид Немировски: «Обещаю, что таких игр дома больше не будет»

Накануне лидер Восточной Конференции КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга разгромил в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» — 5:1. Все три периода выиграли гости — 1:0, 2:0 и 2:1.



Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал этот результат:

— Хотел бы извиниться за такую игру перед болельщиками. Очень плохо сыграли сегодня, этого никто не ожидал. Обещаю, что таких игр дома больше не будет. В третьем периоде сыграли получше, но в целом очень недоволен командой, — сказал Немировски.

Наставник уральцев Андрей Мартемьянов рассказал о пути к победе:

— Немного не удовлетворил пропущенный гол и игра после него: сбились на анархичные действия. Но молодцы, что смогли поймать соперника на контратаках и забить еще, когда команде «Торпедо» ничего не оставалось, кроме как идти вперед. Очень основательно готовились к матчу, сегодня команда была на ходу морально и физически и одержала хорошую победу, — подчеркнул тренер.

