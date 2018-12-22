Башкирские фехтовальщики Камалов и Нагаев выиграли награды этапа Кубка мира

В Киото (Япония) завершился этап Кубка мира по фехтованию на колясках. Участниками соревнований стали спортсмены из 28 стран. В составе российской сборной команды выступили два воспитанника башкирского спорта — Альберт Камалов и Никита Нагаев. Соревнования проходили с 10 по 18 декабря. Российские фехтовальщики завоевали четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.

Мужская сборная России (рапира) в составе Романа Федяева, Альберта Камалова, Никиты Нагаева и Артура Юсупова завевала серебро, уступив пальму первенства команде из Китая. Тройку призеров замкнули итальянцы.

В личном первенстве (сабля, категория В) бронзу завоевал Альберт Камалов.