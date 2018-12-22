Денис Афиногенов: «Мы получили удовольствие от этих матчей»

После разгрома во втором матче против «Динамо» из Санкт-Петербурга в рамках чемпионата Женской хоккейной лиги (5:1) уфимская «Агидель» третий домашний поединок проиграла в овертайме — 3:4.



Денис Афиногенов, старший тренер женской команды «Агидель» подвел итог трем встречам:



— Хорошие, захватывающие, поучительные игры получились. Этот соперник нам давно известен, игры с ними всегда нам очень тяжело даются. Матчи всегда получаются напряженные, интересные. Мы получили удовольствие от этих матчей. Да, у нас где-то что-то не получалось. Увидели наши ошибки, которые надо исправить к главным играм сезона. Хорошо, что все так сложилось. Сравняли в концовке, пропустили в овертайме. Думаю, это пойдет команде на пользу. Многие игроки задумаются, что надо делать, над чем работать, но и мы им тоже подскажем, — сказал наставник.