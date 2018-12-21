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Алина Загитова выиграла короткую программу чемпионата России, Медведева 14-я

16:25, 21.12.2018 2
Алина Загитова выиграла короткую программу чемпионата России, Медведева 14-я

По итогам короткой программы среди женщин чемпионата России в Саранске первое место с отрывом более чем 6 баллов выиграла олимпийская чемпионка Алина Загитова. Евгения Медведева заняла 14-е место, после падения при исполнении своей короткой программы.

Второе место заняла 14-летняя Александра Трусова, а третье поделили Алена Косторная и Станислава Константинова. Отметим, что из первой пятерки четверо спортсменок тренируются у Этери Тутберидзе.

1. Алина Загитова — 80,62

2. Александра Трусова — 74,96

3-4. Алена Косторная; Станислава Константинова — 74,40

5. Анна Щербакова — 74,09


Произвольная программа пройдет завтра в 18.00.

Спорт БашкортостанУдмуртияТатарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:45
    Канадский тренер уничтожил Медведеву. Жаль, очень жаль!
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  • Анонимно 17:14
    Алинә Әфәрин! Иртәгә дә искиткеч матур һәм уңышлы чыгыш ясарга язсын!
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