Алина Загитова выиграла короткую программу чемпионата России, Медведева 14-я

По итогам короткой программы среди женщин чемпионата России в Саранске первое место с отрывом более чем 6 баллов выиграла олимпийская чемпионка Алина Загитова. Евгения Медведева заняла 14-е место, после падения при исполнении своей короткой программы.

Второе место заняла 14-летняя Александра Трусова, а третье поделили Алена Косторная и Станислава Константинова. Отметим, что из первой пятерки четверо спортсменок тренируются у Этери Тутберидзе.

1. Алина Загитова — 80,62

2. Александра Трусова — 74,96

3-4. Алена Косторная; Станислава Константинова — 74,40

5. Анна Щербакова — 74,09





Произвольная программа пройдет завтра в 18.00.

