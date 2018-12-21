Прокуратура Татарстана проверит информацию о проведении уроков в спортзале одной из школ Казани

Прокуратура Татарстана организовала проверку по сообщениям о проводящихся в спортзале одной из казанских школ уроках. Свою проверку начали и в управлении образования столицы РТ.

«Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил организовать проверку профильному отделу аппарата ведомства. Непосредственно проверять будет районная прокуратура. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования», — приводит «Татар-информ» слова старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в казанской школе №114 урок биологии провели в спортзале, а урок по иностранному языку проходил в фойе.

Директор школы пояснил, что речь идет об интегрированном уроке биологии и физкультуры, проходившем в рамках подготовки к конкурсу «Учитель года».