Фонд содействия инновациям в Татарстане выдал поддержку 95 проектам

В 2018 году учрежденный правительством России Фонд содействия инновациям поддержал в Татарстане 95 проектов, все вместе они получили поддержку в размере свыше 340 млн рублей. Об этом журналистам рассказала исполняющая обязанности замминистра экономики РТ Индира Киреева.

К примеру, по программе «Коммерциализация» поддержка была оказана 5 проектам на сумму 52 млн рублей, по программе «Умник» отобрано 54 участника, каждый из которых получил гранты по 500 тыс. рублей. По программе «Старт» поддержан 21 проект на сумму 66,8 млн рублей. По словам Киреевой, чаще всего заявки на поддержку оставляют компании и предприниматели, занятые в сфере информационных технологий.

В 2019 году бюджет фонда увеличится в два с лишним раза и превысит 10 млрд рублей.