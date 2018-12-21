Песков прокомментировал слова Путина про ЧВК

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина относительно деятельности частных военных компаний в России.



«Частных военных компаний у нас по законодательству не существует. Все говорят о некой ЧВК некоего Вагнера, но дело в том, что у нас в законодательстве нет такого положения. Что вы ожидали от президента, как он может комментировать то, чего не существует?» – цитирует «РИА Новости» Пескова.

Напомним, на ежегодной пресс-конференции Путина спросили, как он относится к деятельности так называемых ЧВК. Президент заявил, что если компания «Вагнер» что-то нарушает, Генпрокуратура должна дать правовую оценку, если нет — то вправе работать в любой точке планеты.