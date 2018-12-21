«Уфа-Алиса» уступила чемпионкам России

Действующие чемпионы России «Ростов-Дон» одержали в Уфе над «Уфа-Алисой» десятую победу в чемпионате со счетом 35:20 и остаются единственной командой Суперлиги, не знающей поражений в сезоне 2018/19.



«Несмотря на изнурительный чемпионат Европы за плечами, лидеры «Ростова» и сборной России с первых минут матча демонстрировали свое недюжинное мастерство. Противостоять подобному сопернику на равных крайне сложно, если не сказать невозможно — слишком разные у соперников весовые категории. Между тем, уфимской команде удавались неплохие отрезки и боролись они до конца, даже уступая титулованным соперницам полтора десятка мячей», — сообщает пресс-служба уфимского клуба.

22 декабря уфимки примут тольяттинскую «Ладу» в заключительной встрече года.