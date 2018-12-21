Эксперт спрогнозировал рост курса доллара на сегодня до 68,5 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 67,75 —68,50 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, накануне рубль преодолел отметку в 68 руб./долл. и закрылся на уровне 68,25 руб./долл на фоне негатива на зарубежных рынках в связи с политикой ФРС США, а также продолжающегося падения котировок нефти.

Отмечается, что представители власти США сохраняют намерения вести санкционную политику в отношении России, невзирая на сделку с алюминиевым гигантом Русал. Поэтому российский рынок в среднесрочной перспективе в большей степени будет находиться под негативным влиянием, именно, этого фактора.