В центре Перми появится пятизвездочная гостиница и конгресс-холл за 8,6 млрд рублей

Новый многофункциональный центр с пятизвездочной гостиницей и конгресс-холлом появится в центре Перми на месте бывшей кондитерской фабрики в границах улиц Монастырской — Попова — Петропавловской — Осинской.

Объем инвестиций составит 8,6 млрд рублей. Строительство нового комплекса позволит создать более 2 тысяч рабочих мест. Власти Пермского края выделили инвестиционный проект как приоритетный, сообщили в пресс-службе администрации Пермского края.

Стоит отметить, что в настоящее время земельный участок, где будет возведен комплекс, находится в собственности инвестора, который взял на себя обязанности профинансировать организацию транспортной инфраструктуры в размере 200 млн рублей и строительство дополнительных объектов.

В частности, планируется строительство пешеходных переходов и новых полос движения. Также проект многофункционального комплекса предусмотрит «сквозной проход» от эспланады до набережной.

Полностью реализовать проект застройщик намерен в 2024 году.

Напомним, ранее стало известно, что инвестор из Бангладеш построит кампус для иностранных студентов в Перми на 6 тысяч человек.