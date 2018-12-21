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МВД предложило разрешить полиции вскрывать автомобили при угрозе жизни людей

09:36, 21.12.2018
МВД предложило разрешить полиции вскрывать автомобили при угрозе жизни людей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МВД предложило наделить полицейских правом вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людям и в случае, если в нем заблокирован совершивший преступление.

«Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, например, [если] лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие, наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства», — сообщает ТАСС.

МВД также предлагает дополнить закон в части разъяснения прав подозреваемым в преступлении.

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