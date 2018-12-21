МВД предложило разрешить полиции вскрывать автомобили при угрозе жизни людей

МВД предложило наделить полицейских правом вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людям и в случае, если в нем заблокирован совершивший преступление.



«Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, например, [если] лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие, наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства», — сообщает ТАСС.

МВД также предлагает дополнить закон в части разъяснения прав подозреваемым в преступлении.