В Пермском краевом суде сменится председатель
Объявлен конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда.
Вакантная должность объявлена Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Документы для участия в конкурсе принимаются от претендентов до 28 января 2019 года.
Стоит отметить, что с 2007 года председателем Пермского краевого суда является Владимир Вельянинов.
Напомним, ранее в Пермском крае были назначены шесть новых судей.Общество
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