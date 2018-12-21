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В Пермском краевом суде сменится председатель

09:00, 21.12.2018
В Пермском краевом суде сменится председатель
Фото: pixabay.com

Объявлен конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда.

Вакантная должность объявлена Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Документы для участия в конкурсе принимаются от претендентов до 28 января 2019 года.

Стоит отметить, что с 2007 года председателем Пермского краевого суда является Владимир Вельянинов.

Напомним, ранее в Пермском крае были назначены шесть новых судей.

Общество
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