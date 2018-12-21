В Перми водитель иномарки сбил 72-летнюю пенсионерку

В Мотовилихинском районе Перми в четверг вечером, 20 декабря, произошло ДТП с участием иномарки.

Предварительно установлено, что в направлении улицы Халтурина водитель автомобиля Volkswagen Polo допустил наезд на 72-летнюю пенсионерку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавшая с травмами головы госпитализирована в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в центре Перми автобус сбил 21-летнюю девушку.