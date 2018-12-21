В Перми водитель иномарки сбил 72-летнюю пенсионерку
В Мотовилихинском районе Перми в четверг вечером, 20 декабря, произошло ДТП с участием иномарки.
Предварительно установлено, что в направлении улицы Халтурина водитель автомобиля Volkswagen Polo допустил наезд на 72-летнюю пенсионерку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пострадавшая с травмами головы госпитализирована в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в центре Перми автобус сбил 21-летнюю девушку.Происшествия
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