Новости спорта

15:54 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Дэвид Немировски: «Очень обидно. Завтра будем смотреть моменты и разбираться»

14:33, 20.12.2018
Дэвид Немировски: «Очень обидно. Завтра будем смотреть моменты и разбираться»
Фото: www.hctorpedo.ru

Нанеся более восьмидесяти бросков по воротам челябинского «Трактора», хоккеисты «Торпедо» довольствовались лишь одним баллом, уступив в овертайме — 2:3, сообщает пресс-служба нижегородской команды. Это второе подряд поражение в домашних стенах.

Главный тренер «автозаводцев» Дэвид Немировски так прокомментировал этот результат:

— «Трактор» вышел с хорошим настроем и хорошо сыграл первый период, а мы чего-то долго ждали. Второй и третий период сыграли получше. Удаления и большинство помогли перехватить инициативу. Были и другие моменты, где мы могли забить, но сыграли не лучшим образом. Жалко было Станислава Галимова, у ворот которого за полторы минуты овертайма мы допустили столько опасных моментов. Очень обидно. Завтра будем смотреть моменты и разбираться, — сказал наставник.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты