Дэвид Немировски: «Очень обидно. Завтра будем смотреть моменты и разбираться»

Нанеся более восьмидесяти бросков по воротам челябинского «Трактора», хоккеисты «Торпедо» довольствовались лишь одним баллом, уступив в овертайме — 2:3, сообщает пресс-служба нижегородской команды. Это второе подряд поражение в домашних стенах.

Главный тренер «автозаводцев» Дэвид Немировски так прокомментировал этот результат:

— «Трактор» вышел с хорошим настроем и хорошо сыграл первый период, а мы чего-то долго ждали. Второй и третий период сыграли получше. Удаления и большинство помогли перехватить инициативу. Были и другие моменты, где мы могли забить, но сыграли не лучшим образом. Жалко было Станислава Галимова, у ворот которого за полторы минуты овертайма мы допустили столько опасных моментов. Очень обидно. Завтра будем смотреть моменты и разбираться, — сказал наставник.