«Ак Барс Девелопмент» полностью перешел под контроль Госжилфонда

Госжилфонд при президенте Татарстана стал полным собственником компании «Ак Барс Девелопмент».

Доля фонда в АБД возросла с 30,1% до 100%. Ранее пакет акций в 69,9% был у Минземимущества РТ. Чистые активы «Ак Барс Девелопмента» по итогам прошлого года составили 2,7 млрд рублей.

Отмечается, что, исходя из цифр, стоимость перешедшей от Минземимущества к фонду доли можно оценить в 1,8 млрд рублей. При этом платить фонду не пришлось, сделку закрыли «в счет долгов».

«Очень просто — в счет долгов «Ак Барс» Банка Госжилфонд становится полным собственником», — пояснил источник «Реального времени», близко знакомый с ситуацией в АБД.

Подробнее о сделке и к чему приведет смена собственника — в материале «Реального времени».