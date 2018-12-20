В больницах Татарстана зафиксировали нехватку коечных мест для детей

В Татарстане не хватает детских инфекционных коек. К такому выводу пришли участники заседания Комитета ГС РТ по социальной политике и Комиссии ГС РТ по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения.



За последние пять лет количество коек инфекционного профиля в республике сократилось в целом на 7%, а детских — на 15%. При этом численность детского населения выросла на 12,9%, сообщает корреспондент «Реального времени» с заседания.

В связи с этим депутаты Госсовета Татарстана предложили расширить коечный фонд Татарстана, предназначенный для лечения инфекционных заболеваний. Участники заседания отметили, что здание детской клиники Республиканской инфекционной больницы даже после недавнего капремонта не отвечает требованиям современных СанПиН.

Правительству Татарстана рекомендовано ускорить решение вопроса о строительстве второй очереди ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. профессора Агафонова» в Казани, а Минздраву РТ предлагается рассмотреть вопрос открытия инфекционного отделения в Зеленодольской ЦРБ.