Душан Алимпиевич: «Доволен, что мы играли серьезно во втором матче Лиги»

Выездной матч Кубка ФИБА-Европа между голландским «Лейденом» и «Автодором» завершился разгромной победой гостей — 97:72. Самым результативным в составе саратовской команды стал Трэй Голдэн, на счету которого 19 очков, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба из России.

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич прокомментировал этот исход:



— Хорошая победа для всех нас. Доволен тем, что мы оставались очень серьезными во второй игре второго раунда Кубка ФИБА-Европа. Еще один положительный момент — возможность предоставить минуты на площадке всем нашим игрокам, особенно молодым. Но мы должны понимать, что эта победа — уже вчерашний день. Теперь у нас будет время немного отдохнуть и начать очень серьезно готовиться к ближайшей важной игре Лиги ВТБ. Мы хотим перенести все хорошее из матча в Лейдене в предстоящий поединок в Астане, чтобы достойно завершить этот год, — сказал наставник.





