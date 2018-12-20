Бюджет Ижевска на 2019 год принят с техническим профицитом

Городская дума Ижевска приняла бюджет на 2019 год. Доходы в следующем году ожидаются в сумме 12 млрд 92 млн руб. Из них почти 7 млрд — безвозмездные поступления. Расходы — 12 млрд 56 млн руб.

Обозначенный профицит в 36 млн рублей заместитель главы администрации города — начальник управления финансов Павел Новгородцев обозначил как технический. По его словам, доходы и расходы были увеличены на 619 млн рублей в сравнении с первоначальным планом.

Профицит необходим для безусловного исполнения обязательств по погашению в 2019 году ранее предоставленных кредитов.