В Удмуртии установили тарифы на ТКО

Тариф на твердые коммунальные отходы в Удмуртии в 2019 году составит 98,48 рубля на человека в многоквартирных домах и 95,20 рубля для частных домов. Такое решение было принято на заседании комиссии по тарифам Удмуртской республики.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в начале заседания отметил, что было поручение главы региона Александра Бречалова о необходимости минимально возможного тарифа, при котором решалась бы проблема утилизации отходов и несанкционированных свалок. Вопрос обсуждался с Госсоветом и Государственным контрольным комитетом республики.

При определении тарифа из расчетов, представленных регоператором, исключили затраты, которые в комиссии посчитали необоснованными.

Ранее регоператор по обращению с ТКО предложил взимать плату в 166 рублей с человека в частном секторе и 7,54 рубля с квадратного метра в многоквартирных домах. Независимые эксперты представили немного другой расклад — 135,25 рубля с человека для частных домовладений и 7,61 рубля за 1 кв. м для многоквартирных домов.