На трассе в Пермском крае в ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира

В Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Инцидент случился на автодороге Кунгур — Соликамск в среду днем, 20 декабря. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту».

В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое 17-летних пассажиров «Гранты», а также оба водителя, у которых были зафиксированы множественные ушибы, раны, переломы и ссадины.

34-летняя пассажирка ВАЗ-2112 от полученных травм скончалась на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Татарстане водитель насмерть сбил бабушку с внучкой.