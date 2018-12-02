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Происшествия

В Татарстане водитель насмерть сбил бабушку с внучкой

19:27, 02.12.2018
В Татарстане водитель насмерть сбил бабушку с внучкой
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Азнакаевском районе автомобиль сбил пенсионерку и ее восьмилетнюю внучку. От полученных травм они скончались на месте ДТП.

ДТП произошло сегодня, 2 декабря, около 15.00 в селе Чемодурово, говорится в сообщении МВД по РТ. 29-летний водитель автомобиля Лада Гранта двигался со стороны села Алферовка в направлении Чемодурово, не выбрал безопасную скорость и сбил пешеходов, которые передвигались по обочине в попутном направлении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Происшествия Татарстан
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