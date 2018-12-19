Тренер «Магнитки» Йозеф Яндач – «Ак Барсу»: «Спасибо вам за два очка»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач подвел итоги гостевого матча против казанского «Ак Барса» (4:3 бул.), отметив, что многие из его игроков не забивают по непонятным причинам.



– Мы рады победе в тяжелой игре. С Казанью всегда сложно играть. Но моя команда работала до конца, удалось сравнять. Играли активно, все верили в положительный результат. Несмотря на результат, много игроков у нас в этом году не забивают по непонятным причинам. Соперник хорошо выглядел, но спасибо ему за два очка.

— Чем был недоволен Сергей Мозякин после гола Даниса Зарипова?

— По мнению нашей команды гол соперника был забит неправильно.

— Год назад в «Ак Барсе» очень хорошо играл нападающий Никита Язьков. Летом он перешел в «Металлург» и у него не все получается. Как можете прокомментировать его игру?

— С начала сезона он не был готов, так как мы бы хотели. Он работал, но мы можем поставить его только в третье звено. В атаке у него есть хорошие моменты, даже я бы сказал шикарные. Но ему надо добавлять в обороне и играть более стабильно, — приводит слова Яндача корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Магнитка» проведет 21 декабря на выезде против нижнекамского «Нефтехимика». Начало игры в 19:00 мск.