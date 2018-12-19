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Зинэтула Билялетдинов: «Некоторые нюансы сказались на исходе матча»

22:02, 19.12.2018
Зинэтула Билялетдинов: «Некоторые нюансы сказались на исходе матча»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги домашнего матча против магнитогорского «Металлурга» (3:4 бул.), отметив, что его подопечные играли с необходимой самоотдачей.

— Хорошая игра, думаю, всем понравилась. Мои ребята играли с самоотдачей, забивали добротные голы. Но в некоторых нюансах недоработали, и это сказалось на исходе матча, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 декабря в Казани против челябинского «Трактора». Начало игры в 19.00 мск.

СпортХоккей Татарстан
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