Туктамышева может быть допущена на чемпионат Европы, несмотря на пропуск чемпионата России

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков дал комментарий о возможности выступления Елизаветы Туктамышевой и Сергея Воронова на чемпионате Европы.

«Прежде всего, давайте посмотрим на результаты чемпионата. После турнира следующим нашим шагом будет узнать мнение всероссийского тренерского совета, которое будет рассматриваться на исполкоме федерации. Там мы узнаем все «за» и «против». Поэтому ничего исключать нельзя», — передает слова Горшкова Sport24.

Напомним, что фигуристы пропускают чемпионат России из-за проблем со здоровьем.



Чемпионат России по фигурному катанию стартует сегодня и пройдет с 19 по 23 декабря.