В Челнах в ТЦ «Тулпар» загорелся салон штор

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Сегодня в Набережных Челнах произошел пожар в выставочном комплексе ЗАО ХК «Тулпар». Загорелся товар в салоне штор.

Сообщение о задымлении в здании поступило в 13.44, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения (ПСЧ-54) был дан отбой рангу пожара №3, силы оставлены по рангу пожара №1», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила всего 2 кв. м. Потушено персоналом до прибытия. Погибших и пострадавших нет.

Из торгового комплекса самостоятельно эвакуировались 400 человек, из них — 300 человек персонала и 100 человек посетителей.